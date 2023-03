Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem halben Jahr kamen Gedankenspiele über einen Radweg zwischen Lambsborn und Bechhofen ans Licht. Nun wollen die daran zu beteiligenden Behörden gemeinsame Sache machen.

Zusammen und in einer Hand. Mit solchen Planungen hat Lambsborns Bürgermeister Rudi Molter gute Erfahrungen gemacht. So wurden schon der Friedhofsvorplatz und das neue Feuerwehrhaus dort in einer Gesamtplanung