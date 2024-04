Für jedes Neugeborene spendiert Mauschbachs Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben im Namen der Gemeinde einen Obstbaum. Nach der Müllsammelaktion kamen weitere Bäumchen hinzu.

Erst wurde Müll rund um die Gemeinde gesammelt, dann pflanzten Helfer und Eltern der Jungen und Mädchen, die 2023 das Licht der Welt erblickten, am Samstag unterhalb der Grillhütte fünf Obstbäume. „Die Streuobstwiese bei der Grillhütte ist längst ein Vorzeigeobjekt für das Dorf. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz und waren es noch verstärkt, als ein wahrer Babyboom uns in einem Jahr gleich mehr als eine Handvoll Neugeborener bescherte“, sagte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. Kinder sicherten schließlich die Zukunft der Gemeinde, so Krippleben, der kräftig mit anpackte bei der jüngsten Pflanzung.

Schöner Obstsalat

Die Eltern von Martha Elisabeth hatten sich für eine Reineclaude entschieden, eine Edelpflaume mit mirabellenähnlichen Früchten. Für David Jakob wurde ein Apfelbaum, für Luka Alexander eine Kirsche gepflanzt. Die Eltern von Mohamed Mousa haben sich für einen Zwetschgenbaum entschieden, und die Eltern des 2023 geborenen Fritz wählten einen Mirabellensetzling. „Das gibt einen schönen Obstsalat“, sagte einer der Helfer.

Seit mehr als 15 Jahren pflanzt die Ortsgemeinde Mauschbach Obstbäume an der Grillhütte – einen für jedes neugeborene Kind. So sind im Laufe der Jahre knapp 40 Bäume zusammengekommen, von denen einige auch Früchte tragen. Die Pflanzaktion werde laut Krippleben gut angenommen. Die zeige sowohl die Resonanz bei den jeweiligen Pflanztagen als auch bei der anschließenden Pflege der Gewächse. Diese klappe bis auf wenige Ausnahmen sehr gut.