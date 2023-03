Seit Oktober war die Gräfensteinhütte des Pfälzerwaldvereins Merzalben geschlossen und der Verein auf Pächtersuche. Die Suche war erfolgreich. Ab dem 1. April wird ein junges Paar aus Clausen in der Hütte wieder Gäste bewirten.

Die seit Oktober 2022 geschlossene Hütte des Pfälzerwaldvereins (PWV) Merzalben im Hafertal wird ihre Türen am 1. April wieder öffnen. Als neue Pächterin hat Katharina Hammer mit dem PWV einen Vertrag geschlossen. Ihr zur Seite steht Lebenspartner Jan Wetzel, ein ausgebildeter Koch. Der PWV-Vorsitzende Ottmar Klein freut sich darüber, dass die Gräfensteinhütte wieder bewirtet wird. Man habe einige Bewerber gehabt, „aber die Chemie musste stimmen“, betont Klein. Bei den neuen Pächtern habe sie gepasst. „Wir hoffen, dass nun wieder alles seinen geregelten Gang gehen kann,“ gibt sich Klein zuversichtlich. Der Verein brauche die Einnahmen, um die laufenden Kosten abzudecken, die für die Hütte auflaufen.

Die 32-jährige Katharina Hammer und der 38-jährige Jan Wetzel wohnen in Clausen. Hammer kommt aus Waldhambach, Wetzel ist Hinterweidenthaler. Die beiden freuen sich, endlich eine Gaststätte gefunden zu haben. Seit zwei Jahren seien sie auf der Suche gewesen, berichten sie. Mit Blick auf die nahezu brachliegende Gastronomie rundherum sehen sie auch das Potenzial für eine erweiterte Speisekarte, das über die Pfälzer Hüttenspezialitäten hinausgeht. „Wir gehen mit Herzblut an die Sache. Es ist unser Hauptjob und wir werden deshalb unser Bestes geben“, sagen Wetzel und Hammer.

Eröffnung mit Weißwurstessen

Beide verfügen über Gastronomieerfahrung. Wetzel war im Brauhaus Ehrstein in Hinterweidenthal tätig, beide arbeiteten schon in jungen Jahren als Aushilfen in der Gastronomie. Im Laufe der Zeit reifte der Wunsch, in diesem Bereich etwas Eigenes aufzubauen. „Wir glauben, hier genau das richtige Objekt für uns gefunden zu haben“, erzählen sie. Man wolle in der Gräfensteinhütte eine gut bürgerliche Küche anbieten, ein reibungsloser Service soll für zufriedene Gäste sorgen.

An der Gräfensteinhütte gefiel den neuen Pächtern, dass sie relativ neu und geräumig sei, die Räumlichkeiten seien ansprechend, die Hütte habe eine top Lage am Fuß der Burg Gräfenstein in einem idyllischen Waldbereich. Da sie in Clausen wohnen, sei die Anfahrt kurz. Mit ihren kulinarischen Vorstellungen seien sie bei den PWV-Verantwortlichen auf offene Ohren gestoßen. Neben Pfälzer Spezialitäten will das junge Paar Schnitzelvariationen, hausgemachte Flammkuchen, diverse Salate und Gerichte für Kinder anbieten. Was in der Küche verarbeitet wird, soll aus der Region bezogen werden. Die Eröffnung wird am Samstag, 1. April, ab 11.30 Uhr mit einem Weißwurstessen gefeiert. Die Hütte wollen sie mittwochs bis sonntags von 11.30 bis 21 Uhr öffnen, gekocht wird bis 20 Uhr. In der Planung ist ein Mittagstisch und ein wechselndes Tagesgericht.