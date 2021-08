Erfweiler ist beliebt bei Wohnmobilisten. Der stark gestiegenen Nachfrage will der Gemeinderat mit der Ausweisung von Parkplätzen an zwei Punkten nachkommen. Zehn Euro pro Nacht soll das Abstellen der Wohnmobile dort kosten. Keine Eile hat der Rat bei den Vorbereitungen für den Ausbau des mobilen Internets. Hier wollen die Ratsmitglieder erst mal die Verträge genau lesen.

Als zu Pfingsten Wohnmobile im ganzen Dahner Tal zu finden waren und einige Eigentümer mit ihrem Verhalten für Ärger sorgten, standen auch in Erfweiler Dutzende Fahrzeuge auf den Parkplätzen. Laut Bürgermeister Walter Schwartz sollen es am Belmontplatz 46 Wagen gewesen sein. Auf dem Waldparkplatz in Richtung Winterkirchel seien 16 Mobilisten gesehen worden. Vier hatten ein verbotenes Grillfeuer entzündet. „Die sollen ja schon kommen, aber nicht hier campieren“, meint Schwartz dazu.

Die große Nachfrage will der Gemeinderat nun kanalisieren und legale Stellplätze auf dem Belmontplatz und dem Waldparkplatz ausweisen. Im Gegenzug soll das Übernachten am Kelterhaus verboten werden. Für den Belmontplatz könnte sich Walter Schwartz fünf bis sechs Stellplätze vorstellen. Beim Waldparkplatz soll das neue Angebot eine ähnliche Dimension haben. Die Gebühr soll zunächst über einen Briefkasten eingesammelt werden, in dem der Wohnmobilfahrer die zehn Euro pro Nacht in einem Umschlag deponieren kann. Später soll ein anderes System eingerichtet werden. Eine Versorgung mit Strom und Wasser könnte irgendwann ebenfalls dazukommen.

Skepsis gegenüber 5G

Zurückgestellt hat der Gemeinderat einen Vertrag mit der Bundesnetzagentur über die Erfassung der Infrastruktur für den Ausbau des mobilen Internets mit dem 5G-Standard. Im Dorf gebe es Skepsis gegenüber der 5G-Technik, informierte Schwartz. Da die Verträge zu spät kamen, sollen die Ratsmitglieder erst Gelegenheit bekommen, die Papiere genau zu studieren, bevor der Rat sich festlegt. Schwartz betonte, dass der Rat nicht grundsätzlich gegen 5G und das mobile Internet sei. „Wir wollen aber beteiligt werden und wissen, was wir unterschreiben“, so Schwartz, der meinte, dass keine Eile geboten sei. Außerdem müsse noch geklärt werden, welche Kosten bei der Aufstellung der Infrastruktur für 5G-Sender auf die Gemeinde zukommen.

In der Ratssitzung am Donnerstagabend wurde der Auftrag zur Installation von Straßenlaternen in der Sommerstraße für 71.000 Euro an die Firma Eurovia vergeben. Außerdem soll eine neue Tonanlage für die Leichenhalle besorgt werden.