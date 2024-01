Dahn. Wer „Moulin Rouge“ erleben will, braucht nicht ins Musical nach Köln zu fahren. Der Karnevalverein Elwetritsche (KVE) hat die Gäste am vergangenen Samstag im ausverkauften Tritschestall, wie das Haus des Gastes gern genannt wird, voll und ganz überzeugt.

Tanz, Pantomime, Sketch, Modenschau und Show der Extraklasse gehörten zur närrischen Rundfahrt. „Schnallt euch an, wir fahren nach Paris“, verkündeten die beiden charmanten Moderatorinnen Stephanie Burkhard und Stefanie Busch zu Beginn. Die Pariser Stadtrundfahrt dauerte rund sechs Stunden, beginnend und endend am Place de la Concorde. Dazwischen machte der Narrenbus an Montmartre, Sacré-Coeur und Eiffelturm, halt. Der Höhepunkt war wieder einmal der Auftritt der Showtanzgruppe, die „Moulin Rouge“ in Szene setzte. „Das ist ja fernsehreif, ich übe den Tanz auch mal zu Hause“, sagte eine begeisterte Pirmasenser Besucherin nach dem beeindruckten Showauftritt. Norman Ruch aus Heidelberg mit seiner Pantomime setzte einen Glanzpunkt. Das ganze Repertoire pantomimischer Kunst beherrscht der Künstler, der auch schon Auftritte in der Stadt der Liebe hatte.

Mitwirkende

KVE Minis, Junioren-, Jugend-Elwetritschegarde, Showtanzgruppe, Showteens, Männerballett, Elwi Guggers, Julia und Nele Kühner (Bütt), Tanzduo, Sketchgruppe, (alle KVE-Eigengewächse), De Feddes (Heiko Ganster, FC Felsenland), Videosequenzen: Doreen Schreiner, Programm-Verantwortliche: Stephanie Laux und Marie Christine Eisel, Musik: B.B. Kusch. elim