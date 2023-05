Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Kreis Südwestpfalz und die Müllgebührenzahler im Kreis ist der Verkauf der Müllverbrennungsanlage in Pirmasens-Fehrbach die beste Lösung. Das sah am Montag eine breite Mehrheit im Kreistag so. Sie stimmten der Empfehlung einer Analyse zu, die Anlage für 49 Millionen Euro an die Energy from Waste Saarbrücken GmbH (EEW) zu verkaufen.

Für den Kreis war das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse, die die Optionen Verkauf ohne Mengenbegrenzung, öffentlich-private Partner (ÖPP) und Weiterbetrieb durch den