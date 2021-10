Die Klosterstadt soll ein Stark- und Hochwasserkonzept bekommen. Der Rat stimmte der Auftragsvergabe an das Dahner Büro Dilger einstimmig zu. Bürgermeister Reiner Hohn erinnerte im Stadtrat am Donnerstag an die hohen Pegel in den Achtzigern und Neunzigern.

„Wir in Hornbach kämpfen für ein schlüssiges Hochwasserkonzept - seit über 45 Jahren", so die eindringlichen Worte Reiner Hohns am Donnerstagabend.

Der Bürgermeister kritisiert, dass die Angelegenheit immer auf die lange Bank geschoben wurde. Er erinnert an die fast eineinhalb Meter hohen Pegelstände in der Lauerstraße bei den Hochwassern in den Achtzigern und Neunzigern. „Und jetzt machen sie den Wilden", führt Hohn mit Blick auf die Reaktion auf das Ahrtal-Hochwasser hinzu. „Es muss eben erst sowas passieren wie im Ahrtal". Verbandsbürgermeister Björn Bernhard versuchte Hohn zu beschwichtigen, er spricht sich für ein solches Konzept aus, jedoch muss es im finanziellen Rahmen bleiben. Das Hochwasserkonzept muss laut dem Verbandsbürgermeister aber Hand und Fuß haben. Einfach irgendetwas aufzubaggern bringt nichts, meint er.