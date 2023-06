Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgespießt: In all dem Elend, das diese Pandemie verursacht, finden sich kleine Lichtblicke. Denn Corona bringt einiges in Bewegung. Die Digitalisierung, vielerorts verschnarcht, ist auf einmal dringend notwendig. Und die Südwestpfälzer öffnen sich dem Wandel, entwickeln Konzepte und lernen dazu.

Corona macht’s möglich: Der Rat wird digital

Der Einstieg ins digitale Zeitalter in der Kommunalpolitik steht bevor. Doch es sind nicht die urbanen Zentren in der Südwestpfalz,