Pop- und Rocksongs können Kinder und Jugendliche in einem besonderen Chor-Projekt einstudieren. Am Ende soll es ein Konzert geben.

„Groove.Chor.Kids Südwestpfalz“ nennt sich das Chor-Projekt, das der Gesangverein „Fröhlichkeit“ Donsieders für Kinder zwischen neun und 14 Jahren gestartet hat und das gleichzeitig in Donsieders, Hermersberg und Saalstadt stattfindet. Bis zu den Sommerferien werden an den drei Orten groovige Pop-Songs und Rock-Klassiker wie John Lennons „Imagine“, Herbert Grönemeyers „Kinder an die Macht“, Mark Forsters „Wir sind groß“ und Vincent Weiss’ „Wer, wenn nicht wir“ geprobt und dann in einem gemeinsamen Konzert vor Publikum aufgeführt.

Drei Vereine arbeiten zusammen

In Donsieders finden die Proben unter Leitung von Carmen und Achim Baas jeweils freitags ab 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. In Hermersberg und Saalstadt leitet Selina Schröer die Proben, die in Hermersberg ab 22. April jeweils freitags um 17.30 Uhr im Rathaus und in Saalstadt ab 21. April jeweils donnerstags um 17 Uhr in der Festhalle stattfinden. Kooperationspartner des Projektes sind der MGV „Frohsinn“ Hermersberg und der MGV Saalstadt.

Das Projekt „Groove.Chor.Kids Südwestpfalz“ wird gefördert durch das Programm „Auf!leben – Zukunft ist jetzt.“ Mit dem Programm unterstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung bundesweit Kinder und Jugendliche außerhalb des schulischen Unterrichts dabei, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Alltagsstrukturen zurückzugewinnen.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Interesse erbitten die Veranstalter unter Angabe des gewünschten Probeortes eine Anmeldung per E-Mail an carmen.baas@gv-froehlichkeit.de. Weitere Infos zum Projekt gibt es auch im Internet.