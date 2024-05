Ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Höhe der Neustadter Straße 131 , Fahrtrichtung Kautzengasse, in Lingenfeld am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug wurde am Wochenende beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte laut Polizeiangaben vermutlich im Vorbeifahren die vordere linke Stoßstange. Es entstand Sachschaden von circa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden: Telefon 07274 9580, per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.