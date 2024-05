Der TuS Rüssingen fiel auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Verbandsliga zurück. Dabei hat das Team beim Aufstiegsanwärter FC Basara Mainz ein beachtliches 0:0 erkämpft. Doch die Konkurrenten honorierten das nicht.

Ediz Sari, Trainer des TuS Rüssingen, mutmaßte im Vorfeld des Spiels in Mainz, „dass die Mannschaft, die im Endspurt der Saison die wenigsten Fehler macht, am Ende in der Liga bleiben wird“.

Seine Mannschaft hielt sich an diese Vorgabe. Die obligatorischen Abwehrfehler, die sich durch die bisherige Saison gezogen haben, sind am Wochenende in Mainz ausgeblieben. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Bretzenheim verlief, trotz der Bedeutung für beide Mannschaften, ausgesprochen fair. Schiedsrichter Florian Tesch musste in den 90 Minuten nur eine Gelbe Karte zücken – für einen Akteur der Mainzer.

Der Punkt bei Basara Mainz zeigte wieder einmal, dass die Rüssinger sich gegen Spitzenteams etwas leichter tun. Wenn das Sari-Team nicht unbedingt gezwungen ist, das Spiel zu gestalten, kommen die Stärken im Umschaltspiel besser zum Tragen.

So war es auch in Mainz. Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase, konnten sich aber keine hochkarätigen Chancen herausspielen. „Nach der Anfangsoffensive des Gegners haben wir uns gefangen und Mainz ganz gut in Schach gehalten“, bilanzierte Sari und fand, dass sein Team den Mainzern auf Augenhöhe begegnete. Rüssingen behauptete dann im Laufe der ersten Halbzeit den Ball gut, hielt ihn in den eigenen Reihen und spielte sich laut dem Trainer „auch die ein oder andere Chance heraus“.

Rüssingens Torwart Gebhard hält stark

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Pfälzer den Druck und versuchten den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Geri Hasa, Niko Pavic und Talha Demirhan scheiterten aber in aussichtsreicher Position. Die Schlussphase gehörte dann wieder den Rheinhessen, die mit einem Sieg weiter punktgleich mit dem Tabellenzweiten bleiben konnten.

„Da konnten wir uns aber wieder auf unseren Torwart Marvin Gebhard verlassen, der ein paar Mal klasse pariert und uns damit den Punkt gerettet hat“, lobte Sari seinen Keeper. Aber auch mit dem Rest des Teams war er zufrieden: „Die Mannschaft hat um jeden Zentimeter gekämpft und ist absolut gewillt, die Klasse zu halten. Auf dieser Leistung können und müssen wir aufbauen.“