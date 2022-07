60 Absolventinnen und Absolventen der IGS Contwig, aus den Klassenstufen 9 und 10, wurden am Freitagabend von der Schule feierlich verabschiedet. Es waren Abgänger, deren letzte Schuljahre geprägt waren von Corona, Lockdown, Homeschooling, Fernunterricht, Tests, Quarantänen und dem Motto „Immer positiv denken und dabei negativ bleiben“. Für einen emotionalen und rührenden Moment neben der Zeugnisausgabe sorgten drei ukrainische Schüler, die erst seit wenigen Monaten an der IGS sind. Sie sangen ein Gebetslied in ihrer Landessprache und später den John-Denver-Klassiker „Take Me Home, Country Roads“.

Die Abgänger

9a

Marlin Ohlinger Homburg

Sören Weizel Einöd

Mayyar Alghareib Zweibrücken

Bshar AI Hamsho Zweibrücken

Dennis Eigenser Zweibrücken

Sascha Kondratev Zweibrücken

Ognjan Orestijevic Zweibrücken

Maximilian Reis Zweibrücken

Sarah Weyer Zweibrücken

Melvin Wiechert Zweibrücken

Cäcilia Kammerl Contwig

Samantha Michelle Snowden Rosenkopf

Tamara Hauke Nünschweiler

9b

Zaid Alnaser Zweibrücken

Serdan Beljulji Zweibrücken

Laura Antonia Furnari Zweibrücken

Leni-Johanna Linn Zweibrücken

Finn Neigum Zweibrücken

Denis Reis Rimschweiler

Anikan Rico Sieg Zweibrücken

Lars Ernst Winterbach

Leni-Hannah Dauber Contwig

Aiyana Lee Schwab Contwig

Lena Hüther Käshofen

Anthony Hoffmann Thaleischweiler-Fr.

9c

Marika Jaroszynska Zweibrücken

Juliana Maldonado Zweibrücken

Kim-Karolina Neumann Zweibrücken

Fabienne Wolf Zweibrücken

Adrian Noah Gräbel Riedelberg

Jan Klos Battweiler

Naya Hannah Weber Mauschbach

Mohammad Aljarad Großbundenbach

9d

Dion Busch Zweibrücken

Laura Herbold Zweibrücken

Laura-Sophie Knerr Zweibrücken

Taylor Meddow Rieger Zweibrücken

Kevin Schmidt Contwig

10a

Damien Böckler Rolbing

Estelle Pütz Homburg

Ivan Alhussein Zweibrücken

Osamah Alnaser Zweibrücken

Yannick Noah Hüßmann Zweibrücken

Elias Schilb Zweibrücken

Devin Mayer Battweiler

Mike Schery Althornbach

Saskia Tabea Schaumburger Contwig

Pablo Felippe Armbrüster Großbundenb.

10b

Patrice Woitowitz Homburg

Ahmad Alziab Zweibrücken

Jannes Blatt Zweibrücken

Civan Kömür Zweibrücken

Lucie LatzeilZweibrücken

Torben Erik Nieß Zweibrücken

Emre Pechlivan Zweibrücken

Marek Saberatzky Zweibrücken

Sören Schön Zweibrücken

Bjarne Froese Riedelberg

Taghreed Aljarad Großbundenbach

Liana Kuraiev Rieschweiler-Mühlbach

10c

Johannes Kinzer Homburg

Violetta Franz Zweibrücken

Sebastian Alexander Simon Zweibrücken

Can-Luca Uhl Zweibrücken

Samantha Waßmuth Zweibrücken

Vicky Büchel Großsteinhausen

Selina Storero Kleinsteinhausen

Chantal Förch Contwig

Zahra Faroukh Kleinbundenbach

10d

Sidney Tacken Rolbing

Jayvyn Vono Homburg

Celine Coureton Zweibrücken

Fabienne Hensel Zweibrücken

Niclas Krauß Zweibrücken

Mara-Chantale Platte Mörsbach

Angelina Seiler Zweibrücken

Melek Tan Zweibrücken