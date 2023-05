Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Einfahrt zur Kreisverwaltung Südwestpfalz zierte am 1. Mai ein besonderes Schild. In der Hexennacht haben es Unbekannte angebracht, um das Ende der große Koalition und das Treiben der CDU aufs Korn zu nehmen. Im Dahner Felsenland gab’s Kritik an den Öffnungszeiten der Burg Altdahn und einen neuen Ortsteil.

Am Montagmittag war das Schild am Parkplatz zur Kreisverwaltung wieder verschwunden. In verschiedenen Whatsapp-Gruppen hatte es sich zuvor aber rasend schnell verbreitet. Unbekannte haben den Bruch