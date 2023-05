Zum ersten Mal hat sich die Grundschule Dahn in diesem Jahr am 6. Mai dem Spendenlauf „Sponsored Walk“ des Schulzentrums angeschlossen. Eine gelungene Premiere, wie Schulleiter André Wünstel bei der Spendenübergabe bestätigte.

„Den Schülern und Lehrern hat dieser Tag großen Spaß gemacht“, sagte Wünstel. Die Spendensumme hat alle Erwartungen übertroffen. Insgesamt 7032 Euro haben die Schüler gemeinsam für die gute Sache erlaufen. Damit werden Kinderprojekte des Paktes für Pirmasens und der Aktion Afrika e.V. unterstützt.

Insgesamt 213 Grundschulkinder waren unterwegs. Sie waren in Klassenverbänden gestartet, die sich jedoch mit der Zeit zum Teil auflösten, weil die Kinder mit größeren Geschwistern aus dem Schulzentrum mitliefen. „Es war eine tolle Aktion, das zusammen zu machen, das hat uns alle einander näher gebracht“, sagte Wünstel. Das beste Ergebnis der Grundschule erzielte die Klasse 4a mit 1077 Euro; das bedeutet einen Spendenbeitrag von etwa 50 Euro pro Kind. Auf dem zweiten Platz lag die Klasse 2a mit 920 Euro.

Mit Spenden andere Kinder unterstützen

Als kleine Belohnung für die beiden Klassen gab es von Franz-Josef Schächter von der Aktion Afrika in Hauenstein jeweils eine Giraffenfigur aus Afrika fürs Klassenzimmer. Schächter bedankte sich mit Danke – „Asante sana“ – auf Swahili. Er war schon im Vorfeld des Sponsored walk in der Schule gewesen, um vom Engagement des Vereins „Aktion Afrika e.V.“ zu berichten, „damit die Kinder auch wussten, wofür sie sich anstrengen“, meinte Schächter. „So weit, wie ihr beim Sponsored Walk gelaufen seid, müssen in Afrika Kinder gehen, um Wasser zu holen. Mit euren Spenden können wir ihnen das Leben etwas leichter machen“, erklärte er.

Martina Fuhrmann vom Pakt für Pirmasens erklärte, dass der Pakt allen Kindern helfe, die es nötig haben. „Manchmal ist das finanzielle Hilfe oder auch Unterstützung bei Fahrdiensten, damit Kinder, deren Eltern kein Auto haben, einen Verein besuchen können, oder auch Unterstützung außerhalb der Schule beim Lernen. Wir tun Dinge, damit Kinder gut groß werden können“, erklärte sie.

Als Belohnung für die tolle Leistung wird es für alle Kinder vor den großen Ferien ein Eis auf Kosten der Schule geben. „Wenn es vor den Ferien richtig warm ist, lassen wir den Eiswagen hier vorfahren“, versprach der Schulleiter, was mit lautem Jubel begrüßt wurde.