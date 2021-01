Schon ein Gespräch kann Leben verändern, sagt Moritz Baumgart. Diesen Glauben hat er zum Leitthema seiner Praxis in Rodalben gemacht. Seit November bietet er möglicherweise lebensverändernde Gespräche in seiner tiefenpsychologischen Gesundheits- und Autonomieberatung an.

Hilfe zur Selbsthilfe, so beschreibt der 31-Jährige seine Arbeit in der Friederich-Ebert-Straße 24 in Rodalben. Wer in seine Praxis kommt, „der muss an sich selbst arbeiten wollen“. Ursachen für Symptome, die seine Klienten als unangenehm empfinden, die wehtun, will er ihnen in gemeinsamer Arbeit bewusst machen. Da kann es um klassische Prüfungsangst gehen oder um Sorgen, die die Corona-Pandemie hervorgerufen hat. Die Zeiten seien schwierig. „Für manche Menschen sind sie eine besondere Herausforderung, die sie alleine nicht meistern können“, sagt Baumgart und nennt die Angst vor einer Virusinfektion, vor der Zukunft oder schlichte Existenzangst. Viele Menschen könnten mit diesen Sorgen, die jeden plagen, umgehen. Andere resignieren, sie sind unzufrieden, entwickeln Ticks und Blockaden, oder es droht ein Burnout. An sie richte sich sein Angebot. Äußerliche Symptome könnten Über- sowie Untergewicht sein. Tiefsitzende Ursachen, die nicht reflektiert und nicht behandelt sind, könnten Allergien auslösen. „Man muss immer nach den Ursachen suchen“, meint der Familienvater.

Was die Patienten mitbringen müssen, „ist die Bereitschaft in unserem Gespräch absolut aufrichtig zu sein“, sagt Baumgart. Die Klienten müssten neue Denkansätze akzeptieren und bereit sein, Fehler anzuerkennen. „Meine Klienten müssen sich eingestehen können, dass ihnen etwas fehlt, und bereit sein, für sich und ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen“. Der Leidensdruck, etwas verändern zu wollen, „ist wohl gegeben, wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzt“.

Als Handballer bekannt

Leidensdruck hatte sich auch bei ihm aufgebaut. Auch Baumgart hatte gemerkt, dass der vorgezeichnete Weg nicht zu ihm passte. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen im Master-Studiengang und brach das Studium ab, kurz bevor er seine Masterarbeit schreiben sollte. Er las viel, beschäftigte sich intensiv mit sich selbst und besuchte Seminare. Dabei fasste er den Entschluss, sich mit einer Gesundheitsberatung selbstständig zu machen, den er nun umgesetzt hat.

Baumgart ist bekannt als ehemaliger Handballspieler und Trainer der TS Rodalben. Teil einer Mannschaft zu sein, Verantwortung dafür zu übernehmen, „hat mir auf meinem Weg geholfen“, sagt er. Auch was Automatismen betrifft. „95 Prozent unseres Handelns läuft absolut unbewusst ab“, sagt er. Unbewusste Handlungen seien oft instinktiv richtig – aber nicht immer. Ein Kind habe noch keine falschen Verhaltensmuster ins Unterbewusstsein übertragen. „Für viele wird es auch am Beispiel des Autofahrens verständlich. Am Anfang, wenn man fahren lernt, macht man alles hochkonzentriert, ganz bewusst. Das Gefühl, nie Auto fahren zu lernen, kennt wohl fast jeder. Nach kurzer Zeit am Lenkrad ist vieles schon automatisiert. Gas geben, kuppeln“, skizziert Baumgart. Das sei wichtig und richtig, wenn es korrekt ins Unterbewusstsein übergeht. Aber man könne eben auch Falsches abspeichern. „Das selbst zu erkennen, dabei kann ich helfen“, unterstreicht Baumgart, der unter anderem mit SOL-Hypnose arbeitet, einer tiefenpsychologischen Hypnoseform.

Man muss dran glauben

Von der Methode überzeugt sein, „das ist Grundvoraussetzung“, sagt Baumgart. Deshalb will er Unklarheiten bereits vor dem ersten Termin beseitigen. Es gibt – telefonisch oder schriftlich – ein Vorgespräch. „Damit ich mir ein Bild machen kann.“ Kunden sollen sich vor dem Gespräch intensiv seine Homepage anschauen. Dort wird die Methodik erklärt. Kommen Baumgart und der Klient zum Schluss, dass sie gemeinsam arbeiten wollen, vereinbaren sie einen Termin. Und für den „nehme ich mir richtig Zeit“.

