Jetzt sitzt er wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs in Haft: Ein 37-Jähriger soll am Donnerstag versucht haben, seine gleichaltrige Ex-Lebensgefährtin in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) zu erwürgen. Die Frau kam danach ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Den mutmaßlichen Täter haben Beamte kurz nach der Tat auf einem Feldweg bei Asselheim gefasst.