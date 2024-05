Was passiert gerade auf der Baustelle an der Hochstraße Süd und wie geht es dort weiter? Am Mittwoch, 8. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr, haben Neugierige die Gelegenheit, sich direkt vor Ort von Experten der Stadtverwaltung und der Bauprojektgesellschaft den aktuellen Stand zu den Arbeiten an der neuen Brücke und zur Modernisierung der Weißen Hochstraße erklären zu lassen und Fragen zu stellen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Platanenhain gegenüber dem Eingang zum Bürgerbüro, Bismarckstraße 21. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail an backoffice@bpg-ludwigshafen.de gebeten. Teilnehmer sollten auf festes Schuhwerk achten. Sicherheitswesten und Helme werden zur Verfügung gestellt.

Sämtliche Informationen rund um den Wiederaufbau und die Modernisierung der Hochstraße Süd sind außerdem online zu finden unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.