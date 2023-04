Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere Millionen Euro muss die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben investieren, um den 250 Kindergarten- und Hortkindern im Ort künftig gute Betreuungsmöglichkeiten bieten zu können. Der kommunale und der katholische Kindergarten müssen neu gebaut werden. Nun wird eine dritte Entscheidung erforderlich: Den Anbau an die Protestantische Kindertagesstätte soll die Ortsgemeinde finanzieren.

Dass es so kommen wird – der Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den etwa 350.000 Euro teuren Anbau in Holzständerbauweise an den Kindergarten –, überrascht nur wenige.