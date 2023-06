Eine gelungene Premiere war der erste Spendenlauf der Grundschule Felsenland. Am 22. April machten sich 120 Schülerinnen und Schüler für die gute Sache auf den Weg. Um die Schule herum war ein Parcours von 250 Meter abgesteckt und die Schüler rannten ihre Runden in Viererteams in Form eines Staffellaufs. „Die fleißigsten Läufer sind über 40 Runden gelaufen“ erzählt Schulleiter Sebastian Nikolaus. Insgesamt wurde ein Spendenergebnis von 7500 erlaufen „es waren Klassen dabei, die bis zu 1400 Euro an Spenden gesammelt haben, das hat uns sehr beeindruckt“, sagt Nikolaus.

3000 Euro erhielt das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Von dort war Beate Däuwel gekommen, um die Spende entgegenzunehmen und den Kindern über das Hospiz zu erzählen. „Die Kinder waren teilweise sehr bewegt, haben auch ihre eigenen Erfahrungen geschildert, die sie schon gemacht haben“ sagt der Schulleiter. Die verbleibenden 4500 Euro sollen an der Schule eingesetzt werden, um den Pausenhof naturnah und für die Kinder attraktiver zu gestalten.