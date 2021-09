An der bundesweiten Aktion „Faire Woche“ beteiligt sich die Dahner Aktionsgruppe Fairer Handel am Sonntag, 5. September, mit einer Verkaufs- und Infoveranstaltung.

Bei einem Waldgottesdienst an der Pfälzerwaldhütte werden von 10 bis 13 Uhr Waren aus dem Eine-Welt-Laden Rodalben, beispielsweise handgeschöpftes Papier und Kaffee der Action 365 aus Guatemala, angeboten. Die Faire Woche findet zum 20. Mal statt. Bundesweit finden etwa 2000 Veranstaltungen statt, die in diesem Jahr das Thema „menschenwürdige Arbeitsbedingungen“ in den Fokus rücken. „Auf diese Weise wollen wir auf den Fairen Handel und seine Bedeutung für die Menschen im globalen Süden wie im globalen Norden aufmerksam machen. Wir wollen dazu beitragen, ihn auszuweiten, damit er irgendwann zur Normalität wird“, sagt Ursula Anstett von der Dahner Aktionsgruppe.