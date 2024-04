Rüdeger Eser wirft seinen Hut für das Ortsbürgermeisteramt in den Ring. Die sieben SPD-Mitglieder wählten den 60-jährigen pensionierten Berufssoldaten am vergangenen Dienstag einstimmig.

Rüdeger Eser gehört seit 2019 dem Merzalber Gemeinderat an, besitzt aber kein SPD-Parteibuch. Die Formalien spulte Versammlungsleiter Peter Spitzer routiniert und gespickt mit etwas Humor ab. Während der SPD bei der Kommunalwahl 2019 hauchdünne 1,5 Prozent fehlten, soll diese „kleine Hürde“, wie die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Petra Busch sagte, bei den Wahlen am 9. Juni übersprungen werden. Sie attestierte Eser hervorragende Arbeit. Die meisten Projekte im Ort seien von Eser und dem inzwischen verstorbenen Peter Matheis angestoßen worden. „Wir betreiben Sachpolitik zum Wohle der Gemeinde“, sagte Eser und fügte hinzu: „Großvisionäres Denken konnten wir eindämmen“. Er nannte die Neugestaltung der Ortseingänge und Gestaltung des Generationenparks als Beispiele: „Mir ist ganz wichtig, die Belange der Bürger zu sehen.“ Bestandsanlagen wie der Friedhof und die Feldkreuze genössen für Eser Priorität. Von den 16 Personen auf der Gemeinderatsliste sind sieben SPD-Mitglieder und neun parteilose Bürger, sieben Männer und neun Frauen. Spitzer bezeichnete die Liste so: „Bürger, die viel Herzblut für die Gemeinde in vielen Sparten haben.“