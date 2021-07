Rosenkopf wird am anstehenden Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht teilnehmen. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu. Während der Corona-Pandemie sind in Rosenkopf so viel kleinere Arbeiten aufgelaufen, die erst einmal abgearbeitet werden müssen, so Bürgermeister Christian Plagemann. Das Dorf will sich nicht für einen Wettbewerb bewerben, so lange diese Arbeiten noch ausstehen. Unter anderem gibt es kleinere Baustellen am Dorfplatz und Friedhof, so der Bürgermeister. Plagemann hat bereits vor der Sitzung am Wettbewerb für sich verneint: „Ich muss nicht gesagt bekommen, was in den letzten Jahren alle nicht gelaufen ist“, kommentierte Plagemann am Mittwoch.