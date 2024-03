Altersmäßig setzt Walter Leiner die Tradition der früheren Rodalber Bürgermeister Paul Durm und Alois Dauenhauer fort, die beide jenseits der 90 gewesen sind. Am Karfreitag vollendet der Ex- Bürgermeister, Ex- Kreisbeigeordnete und Ehrenbürger der Stadt sein 90. Lebensjahr.

„Man sollte nicht alles und auch sich selbst nicht so tierisch ernst nehmen“: Nach diesem Motto hat Walter Leiner sein Privatleben gestaltet und in der Kommunalpolitik agiert, seinen Humor bewahrt und Kritik ertragen. Mit seiner typischen Gelassenheit hat er sich nun ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, das bislang noch kein Stadtbürgermeister erreicht hat: „Die 100 würde ich gerne schaffen“, sagt er schmunzelnd.

Vor 70 Jahren trat Walter Leiner in die Junge Union ein, seine aktive Zeit in der CDU startete er aber erst zwanzig Jahre danach. Dazwischen liegt eine äußerst abwechslungsreiche Zeit im beruflichen Werdegang des Jubilars. Leiner, gebürtiger Rodalber, absolvierte zuerst seine Banklehre bei der Kreissparkasse, bei der er bis 1955 blieb. Dann zog es ihn zusammen mit seinem Bruder für drei Jahre nach Amerika, wo seine Schwester lebte; hauptsächlich „zur Verbesserung seiner Sprachkenntnisse“, wie er anmerkt. Er arbeitete in einem Kaufhaus in New York und in Detroit in der Nahrungsmittelindustrie. Wieder in Rodalben angekommen (sein Bruder blieb), kehrte er zur Kreissparkasse zurück, wechselte dann 1964 zur Dresdner Bank und 1966 für 17 Jahre zur Hypo-Bank. 1984 wurde er geschäftsführender Vorstand der Rowag, der Einkaufsgenossenschaft für die Schuhindustrie, der er bis zur deren Auflösung verbunden blieb. „Es gab immer weniger Schuhfabriken, es bedurfte deshalb keiner Einkaufsgenossenschaft mehr“, erklärt Leiner.

1984 beginnt Leiners politische Zeit

Im Jahre 1984 begann auch seine politisch aktive Zeit, die ihn in viele Ämter brachte: in den Rodalber Stadtrat (1984 bis 2004), in das Amt des Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes (1985 bis 2005) und in den Kreistag (1989 bis 2009). 1994 wurde er zum Stadtbürgermeister gewählt und 1999 zum Beigeordneten des Kreises Südwestpfalz. Das Amt des Stadtbürgermeisters bekleidete er zehn Jahre lang. Zum Abschluss dieser Ehrenamtszeit ernannte ihn die Stadt im Juni 2008 zum Ehrenbürger.

Ehrenamtlich hat sich Walter Leiner über Jahrzehnte in die Gemeinschaft eingebracht: als Mitglied im Verwaltungsrat von St. Josef (36 Jahre), im Stiftungsrat des St. Elisabeth- Krankenhauses (bis 2017), bei der Jagdgenossenschaft, als Ehrenvorsitzender im CDU-Ortsverband und als Vorsitzender des Fördervereins des Rodalber Krankenhauses bis zu dessen Auflösung in diesem Jahr.

Laufen und Lesen

Womit verbringt der rüstige Rentner nun ohne jegliche Amtspflichten seine Freizeit? Eine Stunde Laufen gehöre zum festen Tages-Programm, ob in der Stadt oder auf dem Trimm-dich-Pfad. Er nehme sich Zeit zum Lesen der Zeitung und er verfolgt das Geschehen um seine Lieblingsvereine, den FCK und den FC Bayern München. Alles andere dreht sich um die Familie.

Info

Des Feier- und Fastentags wegen lädt Walter Leiner Gratulanten einen Tag nach seinem Geburtstag, am Samstag, 30. März, von 10 bis 13 Uhr zum Sektempfang in den Pfälzer Hof ein.