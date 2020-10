Gemeinsam haben die Ortsbürgermeister der VG Hauenstein beschlossen, wegen der angespannten Corona-Lage ab sofort und zunächst bis 8. November sämtliche gemeindlichen Einrichtungen geschlossen zu halten.

Das betrifft in Darstein das Bürgerhaus, in Dimbach das Dorfgemeinschaftshaus und in Hauenstein das Bürgerhaus samt Bücherei, zudem die Einsegnungshalle am Friedhof, wo bisher die Angehörigen zugelassen waren, das Jugendhaus, den Grillplatz und den Jugendzeltplatz. In Hinterweidenthal bleiben das Dorfgemeinschaftshaus, in Lug die Gemeindehalle und in Schwanheim das Bürgerhaus und die Hubertushalle zu. In Spirkelbach sind das Dorfgemeinschaftshaus, das offene Klassenzimmer, der Jugendtreff, der Grillplatz, die Einsegnungshalle und der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus geschlossen. Und in Wilgartswiesen sind die Falkenburghalle, der Saal mit Übungsraum in der Wilgartishalle sowie der Jugendraum im Rathaus und in Hofstätten das Dorfgemeinschaftshaus betroffen.