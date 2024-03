Peter Sprengart tritt bei der Ortsbürgermeisterwahl in Wallhalben erneut für die CDU an. Für den 62-Jährigen ist es die dritte Kandidatur. Ein Wahlprogramm hat er bereits aufgestellt.

Sprengart will mehr Transparenz in die Wallhalber Kommunalpolitik bringen – vor allem hinsichtlich der Finanzen, sagt der 62-Jährige. Wallhalben müsse ein bezahlbarer Wohnort bleiben. Viel Geld habe das Dorf – wie viele andere im Landkreis – nicht auf der hohen Kante. Umso wichtiger sei es, dass Investitionen so ausgelegt werden, dass die Grundsteuer im Ort nicht angehoben werden müsse, so Sprengart.

Ebenso will Sprengart Wallhalben seniorenfreundlicher gestalten. „Auch wir in Wallhalben werden immer älter.“ Die Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Arzt und Apotheke sei im Dorf zwar gut aufgestellt. Allerdings gebe es vor allem beim öffentlichen Personennahverkehr viel Ausbaupotenzial, betont der 62-Jährige. Viele Wallhalber müssten regelmäßig nach Landstuhl oder Zweibrücken pendeln, „die Busverbindungen sind aber rar gesät“. Ebenfalls investiert werden muss in den Kindergarten und die Schule. Und damit künftig mehr junge Familien in Wallhalben leben, soll auch ein kleines Neubaugebiet erschlossen werden, schlägt der Ortsbürgermeisterkandidat der CDU vor.

In der Verwaltung tätig

Sprengart wurde in Landstuhl geboren, seit 1987 ist er mit einer Wallhalberin verheiratet. Im Dorf wohnt der Vater zweier erwachsener Kinder seit 1989. Sprengart ist Diplom-Verwaltungswirt und arbeitet als Kassenverwalter bei der Verbandsgemeinde-Verwaltung Landstuhl.

Neben Sprengart als Bürgermeisterkandidat hat die Orts-Union zudem eine Liste für den Gemeinderat aufgestellt. Aufgeführt sind: Peter Sprengart, Karl Dreßler, Jürgen Schnur, Tim Sprengart, Andreas Müller, Lasse Burkhardt, Claus Bauer, Torsten Albert, Tobias Dreßler, Christine Sprengart, Michael Schäfer und Hans Jacob.