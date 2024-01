Elf Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren hatten am Samstagnachmittag im Feuerwehrgerätehaus Trulben einen besonderen Tag. Sie bilden künftig die fünfte Bambinifeuerwehr in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und das war der Grund, warum viele Gäste kamen.

Der Feier ging der offizielle Gründungsakt voraus. Bürgermeister Klaus Weber überreichte dem gerade ernannten Bambinifeuerwehrwart Lukas Leschok aus Eppenbrunn und seinem Stellvertreter Lukas Stein aus Kröppen die Gründungsurkunde. Weber hob die Wichtigkeit von Bambinifeuerwehren hervor. Es sei eine tolle und wichtige Sache, Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren schon frühzeitig zu einer Freizeitbeschäftigung zu verhelfen. In den Bambiniwehren würden sie spielerisch an die Themen des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe herangeführt. Über den Grundschulbereich hinaus würden sie Gemeinschaft erleben. Dass dies alles gelinge, wünschte Weber nicht nur den beiden Bambinifeuerwehrwarten, sondern auch den Aktiven der Trulber Feuerwehr. Ihnen dankte er für die Bereitschaft, eine Bambinifeuerwehr in ihren Reihen aufzunehmen und sie kindgerecht an das Feuerwehrwesen heranzuführen.

Weber freute, sich dass es in Trulben nun neben der Jugendfeuerwehr mit sechs Aktiven auch eine Bambinifeuerwehr gebe. Aktuell gibt es in der Verbandsgemeinde jetzt fünf Bambini- sowie sieben Jugendfeuerwehren.

Riesiges Geschenkepaket für die Kinder

Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld beglückwünschte die Trulber Wehr zur Gründung ihrer Bambinifeuerwehr: „Eine tolle Sache, die unsere Gemeinde bereichert.“ Zwar konnte er wegen der chronisch defizitären Gemeindekasse keine Anschubfinanzierung mitbringen, bot jedoch die Unterstützung der Ortsgemeinde, wo immer sie es könne, an. Hatzfeld, Gründungsmitglied und ehemaliger Jugendwart der Jugendfeuerwehr Trulben, sprach die beiden Warte der Bambiniwehr an: „Ich weiß, welcher Aufgabe ihr euch stellt. Das Engagement verdient meinen vollsten Respekt.“ An die Kinder gerichtet sagte er: „In unserer heutigen Zeit wird es immer wichtiger, dass Kinder und junge Leute lernen, sich zu engagieren, um sich damit zugleich in die Gemeinschaft und Gesellschaft einbringen“.

Vom Kreisfeuerwehrverband Südwestpfalz waren der Vorsitzende Werner Oster und sein Stellvertreter Harald Borne, zugleich Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land mit dem Feuerwehrwesen, sowie die stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin Carmen Schefsky gekommen. Stolz verkündete Oster, dass die Trulbener nunmehr die 20. Bambinifeuerwehr im Landkreis sei. Hinzu kämen 27 Jugendfeuerwehren. Für jedes Kind hatte er ein Überraschungsei mitgebracht und zudem eine „Anschubfinanzierung mit Inflationszulage“. Schefsky überreichte ein „riesiges Geschenkepaket“, das durch die kleinen Knirpse kaum zu stemmen war. Aufgestockt wurde die Anschubfinanzierung zudem durch Jürgen Noll, dem Vorsitzenden der Trulber Dorfgemeinschaft.