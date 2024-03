Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Ostern verkauft der Rodalber Angelverein seit Jahren Fische aus der eigenen Zuchtanlage. Wo kommen die Fische her, wie wachsen sie auf?

Rund um das Osterfest gibt es etliche Traditionen in Sachen Essen. Sie sind zwar nicht in jeder Familie gleich, aber meist doch recht ähnlich: Am Gründonnerstag gibt’s Spinat und an Karfreitag Fisch.