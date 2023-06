Das ernste Ringen um den Fortbestand des Karnevalverein Lämer Narre ging erfolgreich zugunsten der Lämer Narre aus. Es einen neuen „Lämer Obernarren“.

Von aktuell 77 Mitgliedern zeigten 20 ihr Interesse am Fortbestand des Vereins bei der Generalversammlung. Für Bürgermeister Alexander Frey, selbst ehemals aktiver Fasnachter auf verschiedenen Posten, steht fest: „Der Abend lief besser als erwartet. Eine komplett neue Mannschaft hat die schwere Aufgabe übernommen, den Verein aus seiner coronabedingten Lethargie zu führen“, so sein positives Fazit.

Frey, der die Versammlung leitete, unterstrich, dass der Verein sowohl närrisches wie auch kulturelles Brauchtum pflegt, zur Lebensqualität im Dorf beiträgt und auch als Garant für neue Einwohner zur gemeindlichen Integration beiträgt. Er sei deshalb erhaltenswert.

Der neue Vorsitzende David Richter brachte seine Kandidatur selbst ins Gespräch. Auch Wolfgang Kuhlmann gab seine Bereitschaft bekannt, einen Posten in der Vorstandschaft zu übernehmen. Der 25-jährige Richter wurde dann einstimmig zum neuen KV-Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls mit 20 Stimmen wurde Wolfgang Kuhlmann (65 Jahre) sein Stellvertreter. Damit sind zwei ganz unterschiedliche Generationen an der Führungssitze der Lämer Narre, was Frey als ganz besonders bemerkenswert und positiv bezeichnete. Erfreulich sei auch die Zusage von Hannah Wenger, die sich um die Garde kümmern will. Wenger war fester Bestandteil der früheren Garde und Funkenmariechen. Katharina Cronauer signalisierte Unterstützung.Auch weitere erfahrene „Vereinshasen“ ließen sich in die Verantwortung nehmen und in die Vorstandschaft wählen. Mit dem Ausgang hätte Wahlleiter Alexander Frey nicht gerechnet: „Man darf sich jetzt nicht an der Vergangenheit messen lassen, dafür fehlen die handelnden Personen. Man wird sich aber an der Zukunft messen lassen müssen und die wird schwer genug sein“, betonte er. David Richter wolle zeitnah eine Sitzung der Vorstandschaft einberufen, damit eine Generalversammlung vorbereitet und die Weichen für die Lämer Narre neu gestellt werden können.

Die Wahl

Vorsitzender: David Richter, Stellvertreter: Wolfgang Kuhlmann; Kassenwartin: Diana Dahler; Kassenprüfer: Jürgen Peis, Thomas Pfeifer; Schriftführerin: Diana Dahler; Ausschuss: Hannah Wenger, Sascha Henning, Lee Payne, Melanie Schuster und Katharina Cronauer.