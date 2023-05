Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema, das am Dienstag für chaotische und teils aggressive Diskussionen im Rodalber Stadtrat sorgte, stand gar nicht auf der Tagesordnung, sondern floss unter „Information des Bürgermeisters“ in die Sitzung ein. Wie Bürgermeister Claus Schäfer hierbei mittelte, fehlen laut einer Bedarfsermittlung des Kreisjugendamtes in absehbarer Zeit etwa 60 Kita-Plätze in Rodalben. Diese Zahl verblüffte den Rat, der sich überrumpelt sah.

Bürgermeister Schäfer bezog sich bei den Kita-Zahlen auf Angaben des Jugendamtes vom Oktober. Die bis dahin vermuteten 15 zusätzlichen Plätze zu schaffen,