Die Renovierung der Dachgauben und der Überdachung am Treppenaufgang des Gemeindehauses soll im kommenden Jahr angegangen werden.

Eine der kürzesten Gemeinderatssitzungen dürfte die jüngste Sitzung des Hirschthaler Rates gewesen sein. Der Rat war mit seinen sieben Mitgliedern vollständig anwesend. Nach dreizehn Minuten, in denen sechs Tagesordnungspunkte abgehakt wurden, konnte Ortsbürgermeisterin Yvonne Darsch die Sitzung bereits wieder schließen.

Einstimmig stimmte der Rat der neuen Revierleiterin Bettina Weber zu. Diese übernimmt ab 1. Januar 2023 die Betreuung des Hirschthaler Waldes.

Start der Renovierung im nächsten Jahr

Die Gelder für die Renovierung der Dachgauben und der Überdachung am Treppenaufgang des Gemeindehauses wurden ins nächste Jahr übertragen. Die Maßnahme soll im kommenden Jahr angegangen werden.

Der Rat schloss sich – ähnlich wie die Gremien anderer Orte in der Verbandsgemeinde – dem Vorschlag der Verwaltung an, die Sinkkästen in Zukunft für 1,80 pro Sinkkasten von einer Firma leeren zu lassen.