Ein erneutes Bürgermeisterduell zwischen Contwigs CDU und SPD scheint ausgeschlossen. Der ehemalige Kontrahent von Amtsinhaberin Nadine Brinette tritt nicht an. Der RHEINPFALZ nennt er den Grund.

David Betz (SPD) tritt bei der anstehenden Kommunalwahl nicht als Bürgermeisterkandidat der SPD an. Das bestätigt der Contwiger im RHEINPFALZ-Telefonat. Vor kurzer Zeit hat Betz erst beim Bundesverband Sicherheitstechnik eine neue Stelle angetreten, die neuen Aufgaben im Job und die Probezeit lassen laut dem Sozialdemokrat aktuell keine Zeit, um im Dorf auf Wahlkampftour zu gehen. „Das hätte einfach nicht gepasst“, kommentiert Betz.

Ein erneutes Duell zwischen ihm und Amtsinhaberin Nadine Brinette hätte Betz durchaus gereizt, immerhin ging die vergangene Bürgermeisterwahl im März 2021 mit 54,4 zu 45,6 Prozent extrem knapp aus. Zudem sieht es laut Betz so aus, als würde es bei der Bürgermeisterwahl im Juni wohl gar keinen Kandidaten der SPD geben. Betz: „Das finde ich in einem so großen Dorf wie Contwig schade, wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht.“