Rund acht Millionen Euro soll die neue Sporthalle am Pamina-Schulzentrum in Herxheim kosten. Unklar ist nur, wie der Neubau gelingen soll.

Eine Dreifeldsporthalle soll in Herheim die bisherige ersetzen. Das ist beschlossene Sache. Diesen Weg wird der Landkreis SÜW als Schulträger beschreiten. Und nachdem die Ortsgemeinde einen Bebauungsplan aufgestellt hat, sind weitere Fakten beziehungsweise ist Rechtsklarheit geschaffen worden. Doch bis die Schülerschaft unter modernen Bedingungen Sport machen kann, wird es noch eine Weile dauern.

Der Landkreis steht vor der besonderen Herausforderungen, den Neubau anstelle der Zweifeldsporthalle zu platzieren. Allein dessen Sportfeld ist elf Meter länger. Doch rund um das Gebäude gibt es kaum Platz. Genauer: Der angrenzende Bushalteplatz soll in seiner jetzigen Größe bestehen bleiben, der Pausenhof soll nicht mehr als notwendig beschnitten werden. Die Halle ist zudem von einem Gewässer und einem Parkplatz umgeben.

Gibt es einen Bauzeitplan?

Die Kreisverwaltung hat daher ein Büro beauftragt, verschiedene Varianten für den Neubau zu prüfen. „Diese Varianten befinden sich aktuell in der finalen Abstimmung“, teilt Kreissprecherin Jennifer Back mit. Das Büro untersuche die Varianten zudem auf ihre Wirtschaftlichkeit hin, damit der Landkreis im nächsten Schritt dann Fördermittel beantragen kann.

Kurz: Das Projekt ist noch in einem frühen Stadium, weshalb der Landkreis auch keinen Bauzeitplan nennen kann. Hierzu werde ein Fachplaner beauftragt.

In den 60er-Jahren errichtet, müsste die Zweifeldsporthalle für viel Geld saniert werden. Der Landkreis investiert daher lieber in einen Neubau, auch weil das Sportfeld von den Maßen her der Norm entsprechen würde.