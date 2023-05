Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Damit der Sportunterricht in den Schulen reibungslos verläuft, möchte die Kreisverwaltung SÜW für optimale Bedingungen sorgen. An erster Stelle steht die Sanierung der Hallen. Für Herxheim liegt eine ganz andere Lösung auf dem Tisch.

Wenn am Pamina-Schulzentrum in Herxheim Sport auf dem Stundenplan steht, geht es für die Mädchen und Jungen entweder in die große oder in die kleine Turnhalle. Am letzteren