Am Pamina-Schulzentrum in Herxheim wird eine Dreifeldsporthalle errichtet. Nachdem der Gemeinderat kürzlich mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Süd-West den Weg für den Neubau geebnet hatte, hat nun auch der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung Fakten geschaffen. Das Gremium hat die Verwaltung damit beauftragt, die Planungen für das Projekt voranzutreiben. Die Halle soll an der Stelle errichtet werden, an der sich die Zweifeldsporthalle befindet. War ursprünglich eine Sanierung des seit den 60er-Jahren bestehenden Gebäudes angedacht, hatte sich der Kreistag vergangenes Jahr für einen Abriss und Neubau ausgesprochen. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus dem Grund, um im Falle steigender Schülerzahlen für die Zukunft gerüstet zu sein. Die Schulleitung hatte in der Vergangenheit ebenfalls kundgetan, dass ein erhöhter Platzbedarf bestehe und somit mit einer größeren Halle geliebäugelt. Wie Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) in der Sitzung im Insheimer Dorfgemeinschaftshaus betonte, werde sich nun bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) um Fördergelder bemüht. Die Gemeinde stellt dem Kreis das Gelände kostenfrei zur Verfügung, die Planungs- und Baukosten übernimmt der Kreis als Schulträger. Er hatte bis zuletzt noch keine Angaben zum Zeitplan machen können. Zumal die Preisentwicklung im Energiebereich und Engpässe im Baubereich für Verzögerungen sorgen könnten, wie die Verwaltung gegenüber der RHEINPFALZ anmerkte.