Wegen Geldwäsche ist eine 40-jährige Frau aus Maikammer vor dem Amtsgericht Landau angeklagt. Sie soll rund 8000 Euro, die unbekannte Täter durch Internetbetrug ergaunerten, in deren Auftrag auf ihrem Privatkonto zwischengeparkt, in die Kryptowährung Bitcoin umgewandelt und weitergelotst haben – ebenfalls an Unbekannte. Den kriminellen Hintergrund habe sie nicht gekannt, sagt sie.

Es ist sehr kalt im Sitzungssaal. Das liegt an einem pandemiebedingt die ganze Zeit offenen Fenster bei gleichzeitig abgedrehtem Heizkörper. Menschliche Wärme ist gleichwohl durchaus