Der Schänzelturm auf dem Steigerkopf bei Edenkoben soll sicherer werden. Der 1874 aus Sandstein erbaute Aussichtsturm weist einige Risse auf. Die Gemeinde Gommersheim ist für die Verkehrssicherheit des Bauwerks zuständig, da es auf ihrer Gemarkung steht. Es wird zwar bereits darauf hingewiesen, dass das Betreten des Konstrukts auf eigene Gefahr erfolgt. Ratsmitglied Eugen Hoffmann (CDU) sieht diesen Hinweis aber als nicht ausreichend an. Er regte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an, sich im Gremium Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden können, um Abhilfe zu schaffen.