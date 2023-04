Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Annweiler will den Prangertshof in der Altstadt, auf dem ein Brunnen und der Nachbau eines mittelalterlichen Holzprangers steht, in ein Kleinod zum Verweilen verwandeln. Dafür soll nun ein Fördertopf angezapft werden.

„Der Platz hat Potenzial, er hat viel mehr verdient“, findet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Die umliegende Gastronomie habe sich zwar schon bemüht, ihn aufzuwerten, und Blumenkästen