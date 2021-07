Um den Gehweg am Rutschbrunnen in Eschbach von der Straße abzugrenzen, werden fünf Absperrpoller aufgestellt. Die Gemeinde will dafür die gleichen Poller beschaffen, die bereits an der Weinstraße vor der Kirche stehen. So soll ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten bleiben. Die Poller mit Bodenhülse haben eine Sollbruchstelle im Verbindungsstück, die dazu dienen soll, dass bei einem Anfahren oder Umfahren diese bricht und die Poller und die Hülse wiederverwendet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 1720 Euro. Den Einbau übernimmt die Ortsgemeinde in Eigenleistung.