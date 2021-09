Seine Heimatgemeinde Gleisweiler hat dem 2017 verstorbenen Vollblut-Politiker Heiner Geißler einen Platz gewidmet. Der Heiner-Geißler-Platz befindet sich in der Ortsmitte zwischen den beiden Kirchen. Das oft unbequeme CDU-Urgestein war mit der Südpfalz eng verbunden und hatte Gleisweiler zu größerer Bekanntheit verholfen. So war Geißler, der seit 1980 in Gleisweiler lebte, gerne Botschafter für die Winzer der Gemarkung „Gleisweiler Hölle“. Zu seinem 75. Geburtstag verlieh im die Gemeinde ihre Ehrenmedaille. Der Platz sei ein würdiges Andenken für den bürgernahen, offenen und lebensfrohen Menschen, findet Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber.