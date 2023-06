Bei der vergangenen Sitzung der Eurodistrict Pamina-Versammlung in der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim ist Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler neu ins Gremium aufgenommen worden. Er folgt auf Thomas Hirsch. Geißler, der mit einer Französin verheiratet ist, bedankte sich in französischer Sprache und betonte, dass er sich auf die neue Aufgabe und Zusammenarbeit freue. Das Pamina-Gremium setzt sich aus politischen Vertretern und Vertreterinnen aus Baden, der Pfalz und dem Elsass zusammen. Die Arbeit dreht sich um grenzüberschreitende Themen wie aktuell die Zugverbindung zwischen Frankreich und Deutschland, gemeinsame Bildungsprojekte oder die Öffnung der Entbindungsstation im Krankenhaus Wissembourg für schwangere Frauen aus Deutschland.