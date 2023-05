Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Ortsdurchfahrt von Annweiler gegenüber von Lidl wird gerade gebaut. Hausgemacht Architekten aus Landau stecken hinter dem Projekt. In den drei Neubauten entsteht neben Mietwohnungen und betreuten Wohnformen auch eine Bäckerei. Welcher Betreiber wird sich ansiedeln?

Die Brachfläche an der Landauer Straße in Annweiler gegenüber dem Lidl-Markt verwandelt sich gerade in einen Neubau-Komplex. Was dort entstehen wird, weiß Robin Fuchs von Hausgemacht