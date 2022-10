Zwei Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern haben derzeit keinen Ortsbürgermeister. Schweighofen geht jetzt in die dritte Wahl. Ralf Schmitt, Ortsbürgermeister von Dörrenbach, ist gerade zurückgetreten.

„Die Rücktrittserklärung von Ralf Schmitt ging am vergangenen Sonntag bei uns ein“, informiert der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde, Thomas Cornet. Gründe sind derzeit nicht bekannt. Die Stelle wird jetzt ausgeschrieben, die Wahl eines neuen Ortschefs muss innerhalb von drei Monaten statt finden. „Der Gemeinderat muss jetzt eine Sitzung bis zum 10. November einberufen, um über den Wahlvorschlag am 29. Januar abzustimmen“, so Cornet. Schmitt war mit Unterbrechung insgesamt zehn Jahre Ortsbürgermeister in Dörrenbach, zuletzt als Parteiloser. Damit hat er Anspruch auf einen Ehrensold.

In Schweighofen begann der Wahlkrimi bereits im Februar dieses Jahres. Sarah Agné, die ehemalige Ortsbürgermeisterin hatte ihr Amt niedergelegt. Einziger Kandidat für die Neuwahlwahl am 22. Mai war Wolfgang Scheu, der die erforderlichen Stimmen nicht bekam. Ein neuer Wahltermin wurde für den 21. August festgelegt, einzige Kandidatin war dann Jeanette Disqué – die kurz vor dem Wahltermin verkündete, sie werde das Amt nicht antreten. Die Wahl musste trotzdem formal nach dem Landeswahlgesetz stattfinden.

Am 3. November wird jetzt ausschließlich der Gemeinderat wählen. Und es gibt einen neuen Kandidaten. Es ist Harald Kühn, 59 Jahre alt, von Beruf Fernmeldetechniker. Er ist in Schweighofen geboren, hat viele Jahre am Viehstrich gelebt. In Kapsweyer gehörte er 15 Jahre dem Gemeinderat an, auch als Beigeordneter. „Nachdem zwei Wahlen ins Leere gelaufen sind, habe ich mich zur Verfügung gestellt. Eine Gemeinde sollte einen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin haben“, findet Harald Kühn.