Seit November 2013 war er CDU-Kreisvorsitzender und sorgte dafür, dass die Christdemokraten an der Südlichen Weinstraße nach der Abwahl von Vorgänger Nicolai Schenk wieder in ruhiges Fahrwasser kamen. Nun zieht sich Marcus Ehrgott aus der ersten Reihe zurück. Am 13. August soll in der Herxheimer Festhalle ein Nachfolger gewählt werden.

Das Amt, zumal er von 2014 bis 2019 auch als erster Kreisbeigeordneter fungierte, sei zeitlich außerordentlich fordernd gewesen, sagt der 48-Jährige auf Anfrage. Er habe sehr viele Termine in den Gemeinden und in den Ortsverbänden wahrgenommen. Zunächst habe er das als Selbstständiger, der seine Zeit recht frei einteilen habe können, gut deichseln können. Da er im September 2018 die Geschäftsführung des Technologie-Netzwerks Südpfalz übernommen habe, habe er frühzeitig signalisiert, dass er zunächst als SÜW-Beigeordneter und nun als CDU-Kreisvorsetzender nicht mehr zur Verfügung stehe. In Sachen Nachfolge will er aber noch keinen Namen nennen, zumal demnächst noch eine Kreisvorstandssitzung anberaumt sei.

Als größten Erfolg seiner siebenjährigen Amtszeit erachtet Marcus Ehrgott den Sieg von CDU-Kandidat Dietmar Seefeldt bei der Landratswahl. Außerdem habe die CDU bei den Kommunalwahlen 2019 auf der Kreistagsliste und auf vielen Listen auf Ebene der Gemeinde- und Ortsverbände viele junge Kandidaten positionieren können. „Mir war immer wichtig, dass wir das Verbindende suchen und als Einheit bei den Wahlkämpfen sichtbar werden“, betont der Herxheimer. Dass er sich als Parteifunktionär da häufiger zurückgenommen habe, „war und ist Teil des Verständnisses, das ich vom Amt des Kreisvorsitzenden habe“.

Neuwahl wegen Corona verschoben

Dies gelte gerade auch für die vergangenen Monate, da er damit gerechnet habe, schon viel früher aus der ersten Reihe zu treten. Die Neuwahl sei schon für Frühjahr dieses Jahres geplant gewesen. Wegen Corona sei sie jedoch verschoben worden. Wegen der Pandemie gibt es keinen Mitglieder-, sondern einen Delegiertenparteitag, so Marcus Ehrgott, der sich mit 14 Jahren der Jungen Union anschloss und somit schon seit 35 Jahren der Union die Treue hält und die Hälfte dieser Zeit Funktionen innehatte.