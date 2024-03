Nach der Kommunalwahl am 9. Juni wird Leinsweiler einen neuen Ortsbürgermeister bekommen. Amtsinhaber Thomas Stübinger (parteilos) erklärte gegenüber der RHEINPFALZ, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht.

Der 57-jährige Thomas Stübinger hatte 2013 die Nachfolge von Hubert Horbach angetreten. Damals war er durch den Gemeinderat gewählt worden. In den zwei Wahlperioden ab 2014 und ab 2019 schenkten ihm dann die Bürgerinnen und Bürger für jeweils fünf Jahre ihr Vertrauen.

Für die Wahl zum Gemeinderat, dem er seit 2004 angehört, steht er als Kandidat wieder zur Verfügung. Sofern er gewählt wird, möchte er als Bindeglied zwischen Tourismusverein und Rat fungieren, da ihm der Tourismus in seiner Heimatgemeinde sehr nahe liegt. Seit fast 30 Jahren ist er Mitglied im örtlichen Tourismusverein und auch im Büro für Tourismus Landau-Land, das seinen Sitz in Leinsweiler hat, ist er im Vorstand engagiert.

Vieles im Ort angestoßen

Rückblickend habe er viel bewirken können, sagt er. So wurde Leinsweiler als Schwerpunktgemeinde durch das Land anerkannt, was gut für die Dorfentwicklung sei. Auch das Projekt „Hirtenwege im Pfälzerwald“ habe er mit angestoßen und will dies fortführen. Angesprochen auf seinen Rückzug sagte er: „Ich mache mir schon einige Monate Gedanken, ob ich noch einmal kandieren soll. Nun habe ich die Entscheidung getroffen es nicht zu tun, was mir überaus schwer fiel, den ich habe in das Amt viel Herzblut investiert!“

Die letzten fünf Jahre seien in der Zusammenarbeit mit dem Rat mitunter etwas schwierig, aber dennoch sehr konstruktiv gewesen. Aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen möchte er aber nicht mehr die Verantwortung in der ersten Reihe übernehmen. Aktuell könne er sich nicht vorstellen noch mal an vorderster Front zu agieren.

Kohlmann tritt an

Statt Stübinger hat ein anderer Kandidat Interesse für das Ortsbürgermeisteramt bekundet, Sein Name: Jürgen Kohlmann. Der 69-jährige Ingenieur wohnt zusammen mit seiner Frau Ilka seit acht Jahren in Leinsweiler, in das sie sich bei Rundfahrten entlang der Südlichen Weinstraße verliebt haben und wo sie sich nach eigenem Bekunden pudelwohl fühlen. Den Bürgern ist Kohlmann nicht zuletzt als erster Vorsitzender des örtlichen Gesangvereins bestens bekannt. Diesen hat er quasi vor der Auflösung gerettet, konnte neue Sängerinnen und Sänger rekrutieren, mit denen er nun an gemeinsamen Projekten arbeitet. Auch im Presbyterium der evangelischen Kirche bringt er sich ein.

Er habe seine Kandidatur Thomas Stübinger von sich aus angeboten. Niemand habe ihn dazu extra animieren müssen. Er habe sich dazu entschieden, seinen Hut in den Ring zu werfen. Kohlmann will die Dorfmoderation verbunden mit den Möglichkeiten, die sich Leinsweiler als Schwerpunktgemeinde bieten, fortsetzen. Dazu begonnene Projekte weiterführen, aber auch neue Ideen entwickeln und umsetzen.