Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit großer Mehrheit hat sich der Kreistag gegen die Erdölförderung auf Offenbacher Gemarkung ausgesprochen. Unter anderem werden eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Änderung des Bergbaurechts gefordert. Nur die Mitglieder der AfD-Fraktion sind anderer Meinung.

Wichtig war der Kreistagsmehrheit in der Sitzung am Montag in Essingen eine Solidaritätsbekundung mit der Ortsgemeinde Offenbach und der Bürgerinitiative „Kein Erdöl