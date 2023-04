Im Dezember 2020 stand die große Frage im Raum: Umbau oder Neubau? Entschieden hat man sich in Heuchelheim-Klingen für den Umbau der bestehenden Kita Pusteblume, der nun fertig ist.

Volles Haus bei der Kita-Einweihung im Ortsteil Klingen: Die Familien und Freunde der Kinder wollten es sich nicht nehmen lassen, sich die neuen Räume anzuschauen. Wie in vielen Ortschaften, so war auch in Heuchelheim-Klingen aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes der Umbau nötig geworden. Die Verantwortlichen entschieden sich gegen einen Neubau und für den Anbau an das bestehende Gebäude. Nun kann der Anspruch auf Betreuung der Kinder von durchgehend sieben Stunden erfüllt werden. „Es fielen ursprünglich Kosten von 470.000 Euro an. Während der Bauausführung hat der Gemeinderat beschlossen, im Anbau eine Fußbodenheizung einzubauen und Lüftungsgeräte in den Räumen zu installieren“, sagt Ortsbürgermeister Uwe Huth. Zudem wurde der Altbau außen neu gestrichen. Durch weitere kleine Arbeiten kamen zusätzliche Kosten hinzu, sodass letztlich etwa 600.000 Euro auf der Rechnung stehen.

Zuschüsse gibt es vom Land in Höhe von 151.500 Euro, der Kreis steuert 64.200 Euro bei. „Für die Gemeinde bleibt noch eine große Summe übrig, die wir in den nächsten Jahren abbauen. Unsere finanziellen Möglichkeiten sind dadurch sehr eingeschränkt in nächster Zeit“, sagt Huth. Im Ort ist die Freude groß über die Fertigstellung und das schöne Haus, das unter der Leitung von Nadine Roth steht. Die Bauphase hatte auch Einschränkungen mit sich gebracht: Die aktuell 45 Kinder und sieben Erzieherinnen waren zeitweise im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Mit der neuen Kita sei das Dorf jedoch für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt.