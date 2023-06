Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die protestantische Kita Sonnenkäfer in Oberotterbach liegt idyllisch in einer Seitenstraße. Durch das neue Kita-Gesetz kommen einige Verpflichtungen auf die Träger zu. Die Einrichtung muss umgebaut werden. Doch es gibt Kritik an den Plänen.

Seit 2021 haben sich die Ortsgemeinde und das Dekanat Bad Bergzabern mit der Frage befasst, wie sie mehr Kinder nach den neuen Regeln aufnehmen können. Die Planungen liefen zusammen mit einem