Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pfarrzentrum in St. Martin gehört zu den Gebäuden, die das bischöfliche Ordinariat in Speyer aus Kostengründen abgeben will. Es ist schlicht zu teuer. Am liebsten würde die Kirche das Gebäude an die Ortsgemeinde übergeben. Doch kann die es sich leisten?

Die Junge Kantorei, der Kirchenchor, die Bücherei, das Krabbetheater: Es gibt etliche Gruppen und Vereine, die im katholischen Pfarrzentrum in St. Martin zu Hause sind. Seit rund