Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am neu gestalteten Marktplatz in Maikammer steht eine große Renovierung an: Das Hotel „Zum goldenen Ochsen“ ist verkauft worden und soll generalsaniert werden. Die neuen Eigentümer sind keine Unbekannten in der Gemeinde.

Der „Goldene Ochse“ am Marktplatz in Maikammer soll eine „Top-Adresse“ werden, verspricht Ralf Uhl, Geschäftsführer der Gerst Projektbau GmbH. Uhl hat das Traditionshaus