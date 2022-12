Die Freimersheimer Sportvereinigung (FSV) möchte mit einer größer angelegten Werbekampagne neue Mitglieder gewinnen, nachdem einige in der Pandemie mangels Angebote den Verein verlassen haben. Geplant ist unter anderem eine neue Homepage, eine bessere Vermarktung der sportlichen Angebote in den sozialen Medien und ein E-Mail-Newsletter, wie der Vereinsvorsitzende Peter Rummel berichtete. Die Sanierung der Theke ist eine der Projekte, die die Verantwortlichen umsetzen möchten, aber noch finanzielle Mittel benötigen. Bei den Neuwahlen schenkten die Mitglieder Rummel das Vertrauen, er bleibt an der Spitze des größten Vereins im Dorf.

Der Vorstand

Vorsitzender: Peter Rummel, zweiter Vorsitzender und Hauptschriftführer: Maurice Tischer, dritter Vorsitzender: Sandro Dagit, Schatzmeisterin: Rita Schuster, Geschäftsführer Wirtschaftsbetrieb: Richard Staub, Beisitzer: Edwin Schwartz, Juli Gimpel, Christina Schwan und Sabine Seidenstücker, Revisoren: Frank Jäckle und Horst Fix